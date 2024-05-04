فيديو - تأجيل مباراة بسبب احتجاج الجمهور على اللاعبين

أشعل المشجعون الملعب ورموا المفرقعات والالعاب النارية على لاعبيهم

كان تروا متعادلاً مع ضيفه فالنسيان (1-1) حين توقف اللعب، إذ أشعل مشجعوه الملعب ورموا المفرقعات والالعاب النارية على لاعبيهم، احتجاجاً على قُرب هبوط الفريق من دوري الدرجة الثانية الفرنسي الى الدوري الوطني، وهو الذي لعب في الموسم الفائت في دوري الدرجة الاولى.

ويقبع تروا، المملوك من مجموعة السيتي، في منطقة خطر الهبوط الى الدوري الوطني، وتحديداً في المركز 17 في ترتيب دوري الدرجة الثانية، برصيد 38 نقطة، بالقرب من كونكارنيو (35) ووكويفيلي (33) وفالنسيان (24)، وعلى بُعد ست نقاط عن دانكرك، قبل جولتين فقط على ختام الموسم.