فيديو - احتفلوا بالتأهل الى الدوري الممتاز فجاءتهم المفاجأة

اندفع الجمهور الى أرض الميدان للاحتفال بالتأهل الى الدرجة الممتازة

مع إعلان الحكم نهاية المباراة بفوز رودا كيركراده على ضيفه كامبور (2-0) ضمن الجولة 37 من دوري الدرجة الثانية الهولندي، اندفع جمهور الفريق المُضيف الى أرض الميدان، للاحتفال بالتأهل الى دوري الدرجة الممتازة.

ولكن، ما لم يكن يعلمه المشجعون أن المنافس على بطاقة التأهل، وهو غرونيغن قد نجح في إدراك هدف التعادل (1-1) في الدقيقة 95 في مرمى مضيفه تلمستار، ليبقي على حظوظه في نيل بطاقة التأهل بدلاً من رودا كيركراده.

ويتصدر الفريق الثاني لنادي فيليم ترتيب الدرجة الثانية برصيد 76 نقطة، يليه رودا كيركراده بفرق نقطة واحدة (75)، ثم غرونيغن برصيد 72 نقطة، وهو يستضيف رودا في الجولة الأخيرة الحاسمة يوم الجمعة المقبل.