فيديو - نجوم عالميون يتفاعلون مع كارثة الفيضان ومقر غريميو يغرق

بعد الفيضانات الهائلة التي ضربت 150 منطقة

تفاعل عدد من نجوم البرازيل وكرة القدم العالمية مع ولاية ريو غراندي دو سول، جنوبي البرازيل، بعد الفيضانات الهائلة التي ضربت 150 منطقة فيها، ومن بينهم رونالدينيو وريتشارليسون ودييغو كوستا ولويس سواريز وسواهم.

وقال رونالدينيو "أنا اراقب هذه الكارثة الكبرى، انها لحظات لا تُصدق، نحن ابناء جنوب البرازيل نفتخر بإنتمائنا لها دائماً، ولكن الضرر الذي حل بالولاية كبير، الحمدلله انا وعائلتي بخير".

وأضاف "تركيزنا حالياً هو على المساعدة للمتضررين الذين انقطعت بهم السبل وحاولون البقاء على قيد الحياة، وانا ادعو كل البرازيليين للمشاركة في حملة التضامن".

ونُشرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مقر التدريبات الخاص بنادي غريميو وقد غرق تماماً بفعل المياه الجارفة.