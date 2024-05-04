فيديو - اللاعب السويدي في نيوكاسل نجمٌ أول في إريتريا

تحوّل الى نجم وسائل التواصل ووسائل الاعلام في إريتريا

تحوّل نجم نيوكاسل يونايتد، اللاعب السويدي الدولي ألكسندر إسحاق، الى نجم وسائل التواصل ووسائل الاعلام في إريتريا.

ويعود السبب إلى أن جذور اللاعب السويدي تعود الى هذا البلد الإفريقي، وقد قام بزيارته مؤخراً حيث جرى استقباله بما يليق بالكبار، وانتشر فيديو له وهو يزو أكاديمية متخصصة بصغار السنّ هناك.

وانضم إسحاق الى نيوكاسل في العام 2022، بعد مسيرة بدأت في آيك السويدي (2016)، ومنه الى بروسيا دورتموند (2017-2019)، فالإعارة الى فيليم الهولندي لموسم واحد، ومنه الى ريال سوسييداد الاسباني (2019-2022) فالنادي الانجليزي.