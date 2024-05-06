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باير ليفركوزن على بُعد 5 مباريات عن إنجاز تاريخيّ

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باير ليفركوزن على بُعد 5 مباريات عن إنجاز تاريخيّ
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كرة القدم

2024-05-06 | 00:57
باير ليفركوزن على بُعد 5 مباريات عن إنجاز تاريخيّ

مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات

بات باير ليفركوزن الألماني، بقيادة مدربه الاسباني تشابي ألونزو، على بُعد خمس مباريات فقط، من إحراز الثلاثية، من دون أن يتلقى أي هزيمة.
وتفصل ليفركوزن عن هذا الانجاز مباراتين في الدوري الالماني أمام بوخوم وأوجسبورج، ونصف نهائي الدوري الاوروبي وهو الفائز خارج أرضه على روما الايطالي (2-0) والنهائي، ونهائي كأس ألمانيا بمواجهة كايزرسلاوترن الناشط في دوري الدرجة الثانية.
وكتب باير ليفركوزن التاريخ حين سحق اينتراخت فرانكفورت (5-1) بالأمس، فسجل المباراة 48 بلا هزيمة، وعادل الرقم القياسي لبنفيكا البرتغالي، البالغ 48 مباراة دون هزيمة في جميع المسابقات، بين كانون الثاني - ديسمبر 1963 وشباط - فبراير 1965.

باير ليفركوزن على بُعد 5 مباريات عن إنجاز تاريخيّ

رياضة

كرة القدم

باير ليفركوزن

تشابي ألونزو

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