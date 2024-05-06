فيديو - روخاس يشرح إنبهاره بتمريرة ميسي الحاسمة

حديث الساعة والأكثر انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي

بقي الفوز الكبير الذي سجله انتر ميامي على ضيفه نيويورك ريد بولز (6-2) في الدوري الأميركي، حديث الساعة والأكثر انتشاراً على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً لجهة تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجل ميسي هدفاً، ومرر خمس كرات حاسمة، بينها ثلاثة لزميله الاوروغوياني لويس سواريز، واثنين للباراغوياني ماتياس روخاس.

وسئل روخاس بعد المباراة "هل كنت تتوقع تمريرة ميسي؟"، فردّ "لا، لا، لم أكن أتوقعها، وشاهدت الهجمة للتوّ، بعد أن أرسلها لي أحد أفراد عائلتي، أنا تركته وركضت وفقدت رؤيته، لم أعد أراه، لكنني وجدت نفسي فجأة مع الكرة أمامي وتمكنت من التسجيل".