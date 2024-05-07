هل سنشهد مواجهة بين مبابي وأوسين بولت؟

تحدّاه في سباق للجري يجمع بينهما

منذ أيام قليلة، تحدث العّداء الجامايكي أوسين بولت، حامل الرقم القياسي العالمي في سباق المائة متر (9.58 ثوان)، عن نجم كرة القدم الفرنسية كيليان مبابي، باعتباره مصدر إلهام له، لكنه تحدّاه في سباق للجري يجمع بينهما.

وفي حدث دعائي مشترك بين إحدى شركات المنتجات الرياضية، ومؤسسته الخاصة "إنسبايرد باي كيه إم"، قبل مبابي التحدي مع أسطورة سباق المائة متر، والبطل الأولمبي ثماني مرات.

وقال مبابي "مجرد معرفة إنني ألهم شخصاً مثل بولت يعني الكثير، إنها منحة ومكافأة لي، لأنه يلهم العالم كله أيضاً، وأعتقد أن العالم كله استيقظ متأخرا في الليل من أجل مشاهدة سباق المائة متر الذي حطم فيه الرقم القياسي العالمي".

وفيما اعترف مبابي بأنه فرصه معدومة للفوز على بولت في سباق كهذا، على الرغم من أن الأخير اعتزل سباقات الجري منذ العام 2017، قال "ببساطة، الشعور متبادل بيني وبينه، بل إنني بدأت الإعجاب به منذ نعومة أظافري، وقبل أن يعجب هو بي لاعباً للكرة".

وختم "يسعدني ويشرفني أن أجري هذا السباق معه ذات يوم، إذا سمح وقت كل منا بذلك، نعم سيكون شيئا رائعاً، وبالطبع، لا أنتظر شيئاً كبيراً فيما يتعلق بالنتيجة".



