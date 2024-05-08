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فيديو - بروسيا دورتموند ترند اول على وسائل التواصل الاجتماعي

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فيديو - بروسيا دورتموند ترند اول على وسائل التواصل الاجتماعي
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كرة القدم

2024-05-08 | 00:59
فيديو - بروسيا دورتموند ترند اول على وسائل التواصل الاجتماعي

انتشرت فيديوات وصور اللاعبين والجمهور وهم يحتفلون بالفوز

تحول اسم نادي بروسيا دورتموند الالماني الى ترند اول على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشرت فيديوات وصور اللاعبين والجمهور وهم يحتفلون بالفوز مجدداً على باريس سان جيرمان الفرنسي في عقر داره، وبالنتيجة نفسها (1-0) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل دورتموند للمرة الاولى منذ موسم 2012-2013، وهو يترقّب غريمه في نهائي ويمبلي المقرر يوم السبت الاول من تموز - يوايو، حيث يتواجه ريال مدريد الاسباني مع ضيفه بايرن ميونيخ الالماني الليلة، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (2-2) في ميونيخ.  
 
 
 

فيديو - بروسيا دورتموند ترند اول على وسائل التواصل الاجتماعي

رياضة

كرة القدم

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

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