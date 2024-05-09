الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

بول بوجبا من كرة القدم إلى شاشة السينما

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بول بوجبا من كرة القدم إلى شاشة السينما
A-
A+

كرة القدم

2024-05-09 | 02:34
بول بوجبا من كرة القدم إلى شاشة السينما

قبل أشهر، تم إيقاف لاعب يوفنتوس لأربع سنوات

قبل أشهر، تم إيقاف لاعب يوفنتوس بول بوجبا لأربع سنوات، بعد أن ثبت تعاطيه لمادة ديهيدروبياندروستيرون المحظورة (DHEA)، في قرار يستمر تنفيذه حتى 10 كانون الأول - سبتمبر 2027، وينوي الفرنسي الطعن فيه. 
لذلك، بدأ اللاعب السابق مسيرة خارج كرة القدم، وقرر أن يخوض أول دور تمثيلي له في الفيلم الفرنسي المرتقب "4 Zéros"، في تكملة لفيلم "3 Zéros" المُنتج في العام 2002، والذي من المقرر إطلاقه في نيسان - أبريل 2025.
ووفقاً لموقع Le Parisien الفرنسي، يلعب بوجبا دور مدرب لكرة القدم لفريق الشباب، وهو "بدا مرتاحاً ومبتسماً للغاية أمام الكاميرا"، وتم تصويره في مشهدين للفيلم، كلاهما في ملعب بارك في رويل مالميزون في ضواحي باريس.
ويدور الفيلم حول قصة لاعب كرة قدم طموح من دولة جزر القمر الإفريقية، يحلم بأن يصبح نجماً في باريس سان جيرمان، ويراقبه أحد الكشافين وهو يتطلع الى كيليان مبابي الجديد.

بول بوجبا من كرة القدم إلى شاشة السينما

رياضة

كرة القدم

يوفنتوس

بول بوجبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو منتشر لهدف مغربي للنادي المصري
إلقاء القبض على لاعب برازيلي شهير .. إليكم السبب

اقرأ ايضا في كرة القدم

هجومٌ حارق على نجم منتخب ماليزيا
03:36

هجومٌ حارق على نجم منتخب ماليزيا

أصيب بحروق شديدة في وجهه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره

03:36

هجومٌ حارق على نجم منتخب ماليزيا

أصيب بحروق شديدة في وجهه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره

فيديو منتشر لهدف مغربي للنادي المصري
03:35

فيديو منتشر لهدف مغربي للنادي المصري

سجله المغربي رضا سليم مهاجم النادي الأهلي

03:35

فيديو منتشر لهدف مغربي للنادي المصري

سجله المغربي رضا سليم مهاجم النادي الأهلي

إلقاء القبض على لاعب برازيلي شهير .. إليكم السبب
02:33

إلقاء القبض على لاعب برازيلي شهير .. إليكم السبب

تم سحب لاعب كرة القدم من حافلة فريقه

02:33

إلقاء القبض على لاعب برازيلي شهير .. إليكم السبب

تم سحب لاعب كرة القدم من حافلة فريقه

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024