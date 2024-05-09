بول بوجبا من كرة القدم إلى شاشة السينما

قبل أشهر، تم إيقاف لاعب يوفنتوس لأربع سنوات

قبل أشهر، تم إيقاف لاعب يوفنتوس بول بوجبا لأربع سنوات، بعد أن ثبت تعاطيه لمادة ديهيدروبياندروستيرون المحظورة (DHEA)، في قرار يستمر تنفيذه حتى 10 كانون الأول - سبتمبر 2027، وينوي الفرنسي الطعن فيه.

لذلك، بدأ اللاعب السابق مسيرة خارج كرة القدم، وقرر أن يخوض أول دور تمثيلي له في الفيلم الفرنسي المرتقب "4 Zéros"، في تكملة لفيلم "3 Zéros" المُنتج في العام 2002، والذي من المقرر إطلاقه في نيسان - أبريل 2025.

ووفقاً لموقع Le Parisien الفرنسي، يلعب بوجبا دور مدرب لكرة القدم لفريق الشباب، وهو "بدا مرتاحاً ومبتسماً للغاية أمام الكاميرا"، وتم تصويره في مشهدين للفيلم، كلاهما في ملعب بارك في رويل مالميزون في ضواحي باريس.

ويدور الفيلم حول قصة لاعب كرة قدم طموح من دولة جزر القمر الإفريقية، يحلم بأن يصبح نجماً في باريس سان جيرمان، ويراقبه أحد الكشافين وهو يتطلع الى كيليان مبابي الجديد.



