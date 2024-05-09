هجومٌ حارق على نجم منتخب ماليزيا

أصيب بحروق شديدة في وجهه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره

تعرّض فيصل حليم، أحد نجوم منتخب ماليزيا، الى هجوم بمادة حمضية، ما أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الرابعة، وقال مسؤولون إنه أصيب بحروق شديدة في وجهه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره، وهو في "حالة حرجة ولكن مستقرة".

وذكرت الشرطة الماليزية أنه في الخامس من أيار - مايو الفائت، رُش لاعب سيلانغور الشاب البالغ من العمر 26 عاماً، بحمض الكبريتيك المُركّز، أمام سوق تجاري خارج العاصمة كوالالمبور، وتم نقله إلى المستشفى.

وكان اللاعب الدولي أخيار رشيد، البالغ من العمر 25 عاما، قد تعرض بدوره قبل نحو أسبوع الى هجوم من قبل لصوص مسلحين، في شقته في وسط العاصمة بعد عودته من حصة تدريبية، حيث أصيب بجرح بليغ في جبهته.



