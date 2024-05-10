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الجامعة العربية المفتوحة تحرز لقب "ميني فوتبول" الجامعات

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الجامعة العربية المفتوحة تحرز لقب &quot;ميني فوتبول&quot; الجامعات
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كرة القدم

2024-05-10 | 07:08
الجامعة العربية المفتوحة تحرز لقب "ميني فوتبول" الجامعات

أحرز فريق الجامعة العربية المفتوحة (AOU) لقب بطولة الجامعات في "الميني فوتبول"

تقدّمت مدير عام وزارة الشباب والرياضة بالتكليف الدكتورة فاديا حلال الحضور الحاشد، ومن بينه رئيس الاتحاد اللبناني للجامعات زياد سعادة، والمستشار سمير رزق، وعضو جمعية الإعلاميين الرياضيين إبراهيم وزنه والمدير الإداري لكرة الصالات أحمد خيامي وفعاليات جامعية ورياضية.

وأمام الحضور، أحرز فريق الجامعة العربية المفتوحة (AOU) لقب بطولة الجامعات في "الميني فوتبول" بفوزه في المباراة الختامية على فريق جامعة (AUST)، بنتيجة (2-1)، على ملعب مجمع بلدية الغبيري الرياضي.

وشهدت مجريات المباراة فواصل فنية عالية المستوى مصحوبة بالاثارة والأداء الرجولي من قبل لاعبي الفريقين، حيث سجّل أهداف الفائز عدي الشمري ومحمد قصاص، وللخاسر عامر عبدالله قاد اللقاء الحكمان عباس حمود ومحمد الحركة.

 

بعد انتهاء المباراة، ألقى مسؤول الأنشطة الرياضية في الجامعة العربية المفتوحة زكريا شرارة كلمة أثنى فيها على المستوى الفني الذي قدّمه اللاعبون، شاكراً حلال على حضورها، وتوجّه بالتهنئة إلى الفريقين لافتاً إلى أن عجلة الرياضة الجامعية تسير في خط تصاعدي بفضل تكاتف وتعاون القيّمين عليها.

من جهته، أشاد سعادة بحسن التنظيم لمجريات البطولة والذي أخذته الجامعة العربية المفتوحة على عاتقها، آملاً أن تبقى روح المنافسة الرياضية وحدها السائدة في مجمل الألعاب، الفردية والجماعية، التي ينظّمها الاتحاد ويصل عددها إلى 25، واعداً بأن تنقل نهائيات الألعاب في العام المقبل على الهواء مباشرة عبر احدى المحطّات المحلية.

وفي موقف ينمّ عن روح المسؤولية، تمنّت حلال على الجامعات دعم لاعبيها عبر تقديم منح دراسية، من منطلق أن الرياضي المثقّف هو من يعطي للرياضة الوهج والأهمية.

في الختام، استهل شرارة ومعه رئيس دائرة الاستقطاب في الجامعة غادي مقلّد حفل توزيع الجوائز والميداليات والكؤوس بتقديم درع خاص إلى الدكتورة فاديا حلال، ثمّ سلّمت حلال وإلى جانبها مقلّد وعضاضة وسعادة ورزق ووزنه الميداليات والجوائز الفردية إلى اللاعبين، فيما سلّمت حلال وسعادة كأسي المركزين الأول والثاني إلى قائدي الفريقين، على وقع الموسيقى وإطلاق المفرقعات.

 
 

 

الجامعة العربية المفتوحة تحرز لقب "ميني فوتبول" الجامعات

رياضة

كرة القدم

الجامعة العربية المفتوحة

فاديا حلال

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