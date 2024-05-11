سيسك فابريغاس يُبدع في تجربته التدريبية الاولى

بعد 21 عاماً من الغياب، سيكون نادي "كومو" الوافد الجديد الى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في قصة بطلها المدرب الاسباني الكاتالوني سيسك فابريغاس، في تجربته التدريبية الاولى، وتحت أعين النجم الدولي الانجليزي جيمي فاردي والنجم الفرنسي السابق تييري هنري.

وصل لاعب برشلونة السابق والمدرب الشاب إلى الفريق الأول في كومو في تشرين الثاني - نوفمبر كبديل لمورينو لونغو، فتحسن أداء لاعبيه، حتى حققوا الصعود المباشر كوصيف مع بارما البطل.

وعلى الرغم من أن المخضرم الويلزي أوسيان روبرتس هو الذي يعمل كمدرب أساسي، بسبب عدم نيل سيسك للترخيص اللازم حتى الآن (UEFA Pro)، إلا أن الكاتالوني يعمل كمدرب أول على أساس يومي وهو على مقاعد البدلاء في المباريات.

وحلّ كومو وصيفاً في ترتيب الدرجة الثانية الايطالي جامعاً 73 نقطة، خلف بارما البطل برصيد 76 نقطة، وصعدا معاً بشكل مباشر الى "السيري آ".