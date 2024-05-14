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فيديو - دفع من ماله وترك الأضواء ليقود فريق طفولته خطوةً اليها مجدداً

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فيديو - دفع من ماله وترك الأضواء ليقود فريق طفولته خطوةً اليها مجدداً
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كرة القدم

2024-05-14 | 08:02
فيديو - دفع من ماله وترك الأضواء ليقود فريق طفولته خطوةً اليها مجدداً

غادر نادي قادش للتوقيع مع نادي مسقط رأسه ديبورتيفو دي لاكورونيا

في كانون الثاني - يناير الماضي، غادر لوكاس بيريز نادي قادش للتوقيع مع نادي مسقط رأسه ديبورتيفو دي لاكورونيا، والقابع في الدرجة الثالثة.
وهدف بيريز من قاراه الغريب الى مساعدة النادي في العودة تدريجياً إلى دوري الدرجة الإولى في إسبانيا، بل ودفع يومها دفع 493 ألف يورو، أي نصف رسوم الانتقال، من جيبه الخاص لتحقيق هذه الخطوة.
مساء يوم الأحد، سجل هدف بيريز ديبورتيفو الوحيد في شباك برشلونة أتليتيك، ما منح فريقه بطاقة العبور إلى دوري الدرجة الثانية المباشرة في الموسم المقبل، إذ تصدر جدول ترتيب مجموعته الاولى في الدرجة الثالثة وضمن الصعود بشكل رسمي.
وتأهّل الى تصفيات الصعود الحاسمة أندية قرطبة وإيبيزا وملقة من المجموعة الثانية، وبرشلونة أتليتيك وخيمناستيك دي تاراغونا وسيلتا فيغو ب ويونيفيرادينا من المجموعة الاولى، بينما تأهل ديبورتيفو لاكورونيا وكاستيون مباشرة الى الدرجة الثانية.
 
 

فيديو - دفع من ماله وترك الأضواء ليقود فريق طفولته خطوةً اليها مجدداً

رياضة

كرة القدم

لوكاس بيريز

قادش

ديبورتيفو دي لاكورونيا

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