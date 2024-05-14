لبنان وصيفاً لبطولة ارمينيا التطورية

اختتم المنتخب اللبناني مشاركته في بطولة أرمينيا التطويرية (دون ١٤ عامًا) والتي ينظمها الاتحاد الأرميني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأرمينية يريڤان.

وحل لبنان ثانيًا في جدول ترتيب البطولة برصيد ٥ نقاط فيما توّجت أوزبكستان باللقب (٩ نقاط)، وجاءت أرمينيا في المركز الثالث بثلاث نقاط ولاتفيا في المركز الأخير بنقطة واحدة.



وخاض المنتخب اللبناني ثلاث مباريات فاز فيها على أرمينيا ١-٠ وعلى لاتفيا ٤-٣ بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي ٣-٣ فيما خسر من أوزبكستان ٥-٠.



سجل أهداف لبنان في البطولة حسين قمر (٢)، جورجيو إلياس وجاد الزعبي.



ويتألف الجهاز الفني للمنتخب من : هلال طالب (مدرب)، علي عسيلي (مساعد مدرب)، احمد الاحمد (مدرب حراس)، علي شرارة (مدير المنتخب) وعلي هاشم (مسؤول التجهيزات).







وشارك في البطولة 20 لاعبًا، وهم: جورجيو الياس، جاد باروك، جايسن موسى، رالف عماد، محمد ديب، هادي فروخ، رامز مشورب، جواد مسلماني، حسين قمر، مهدي مكة، عثمان قدورة، ساري حنون، الياس الراعي، محمد علي ماضي، محمد عبدو ماضي، ابراهيم فرشوخ، جاد الزعبي، مالك معركش، مارك السخن ويوهان سابا.