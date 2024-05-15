خاليدو كوليبالي يمتلك نادياً في الدرجة الفرنسية الثامنة !!

أصبح لاعب نادي الهلال السعودي خاليدو كوليبالي أحد مُلّاك نادي سيدان الفرنسي، وهو من الأندية الفرنسية العريقة، الذي جار عليه الزمن، فبات يلعب الآن في الدرجة الثامنة.‏وسيدان هو نادي تاريخي في فرنسا، وسبق له أن توّج بلقب الكأس المحليّة مرّتين، وكان يلعب في الدرجة الثالثة، ولكن تمت معاقبته بسبب مشاكل مالية بالهبوط إلى الدرجة الثامنة.ويسعى كوليبالي إلى دعم النادي مالياً لإعادته إلى المسار الصحيح، وهو ليس أول لاعب يقوم بالاستثمار في أحد الأندية، فقد سبقه عديدون أبرزهم ساديو ماني، في خطوة للتخطيط لما بعد الاعتزال.