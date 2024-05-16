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فيديو - روسيا تبصم على أسرع الأهداف في التاريخ

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فيديو - روسيا تبصم على أسرع الأهداف في التاريخ
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كرة القدم

2024-05-16 | 00:35
فيديو - روسيا تبصم على أسرع الأهداف في التاريخ

أحد أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم

سجل لاعب خط الوسط البيلاروسي، نيكولاي إيفانوف، البالغ 24 عاماً، أحد أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم، وقد يكون أسرعها على الإطلاق، حين سدد كرة صاروخية من دائرة المنتصف مباشرة بعد صافرة البداية، لتستقر في الشباك بعد نحو ثلاث ثوان فقط.
وحصل ذلك في الدقيقة الاولى من فوز فريقه ماشوك (MASHUK-KMV) على ضيفه خيميك (KHIMIK DZERZHINSK) بنتيجة (3-2) في الجولة 13 من دوري الدرجة الثانية الروسي.
ويعود الرقم القياسي لأسرع هدف في التاريخ إلى لاعب كرويدون الإنجليزي رايان هول، وهو جاء بعد 2.31 ثانية من بداية مباراة فريقه ضد كوكفوسترز.
 
فيديو - روسيا تبصم على أسرع الأهداف في التاريخ

رياضة

كرة القدم

نيكولاي إيفانوف

ماشوك

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