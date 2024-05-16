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أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

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أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!
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كرة القدم

2024-05-16 | 00:44
أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

يبدو الأمر سريالياً بقدر ما هو حقيقي

يبدو الأمر سريالياً بقدر ما هو حقيقي، إذ بات بالإمكان زيارة أول متحف مخصص لجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة.
فمنذ بداية هذا الشهر، بات لرئيس نادي برشلونة متحفاً صغيراً، تكريماً لدوره وأهميته في تاريخ النادي الكاتالوني وقم تم إطلاقه داخل أحد المطاعم.
وتروي الصور وقصاصات الصحف بصرياً مسار لابورتا ومعالمه ونجاحاته خلال فترة ولايته الأولى على رأس النادي ثم فترة ولايته الثانية التي لا تزال مستمرة.
ويقع المطعم في ماتارو، وهي بلدية في مقاطعة برشلونة، وقرر مالكه تكريس هذا التكريم في شكل متحف لمسيرة جوان لابورتا، مع الصور والمقالات الصحفية من جميع الأنواع، وأطلق عليه اسم "بيرتو ميلانيزا"، وقال المالك إنه في بعض الأحيان يزوره زبائنه لمشاهدة الصور وليس لتناول الطعام".
وأكد الرجل أنّ لديه على الجدران "كمية لا حصر لها من الصور، أغلفة الصحف والمجلات، تحكي النجاحات والإخفاقات التي مرّ بها لابورتا".
 
 



أول متحف مخصص لرئيس نادي برشلونة !!

رياضة

كرة القدم

جوان لابورتا

برشلونة

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