هاري كين يخرج من المولد بمدفع أرسنال !!

سجّل هاري كين، المهاجم الإنجليزي لنادي بايرن ميونيخ 36 هدفاً في البطولة المحلية، مع تبقّي جولة واحدة من بطولة هذا الموسم، وبالتالي فإنّ لاعب توتنهام السابق سيتوّج بلقب هداف الدوري الألماني، إذ يبتعد بفارق 10 أهداف عن أقرب منافسيه.لكن قد لا تكون الجائزة التي سيتلقاها المهاجم "مفرحة" بالقدر الذي يتوقّعه المتابعون، إذ أنّها مجسّم لمدفع، وفي الدوري الإنجليزي الممتاز "المدفع" هو شعار أرسنال، الغريم التقليدي لتوتنهام، النادي السابق لكاين.ففي لندن، الخصومة التي بين توتنهام وأرسنال أشهر من نار على علم، وهي تصل إلى حدّ العداء، حتّى أنّ "المدفعجية" صوّبوا المدفع المتواجد في ملعبهم نحو ملعب خصمهم.