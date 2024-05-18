فيديو - فابريغاس يوفي بعهده للاعبي كومو .. الى إيبيزا

أوفى المدرب سيسك فابريغاس بعهده الى لاعبي نادي كومو

أوفى المدرب سيسك فابريغاس بعهده الى لاعبي نادي كومو، بعد تأهل الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي، فقام بدفع تكاليف رحلة خاصة وإقامة في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

ونشر المهاجم باتريك كوتروني صورة على انستغرام، لمجموعة من لاعبي كومو التي أقلعت في الرحلة صباح الجمعة، كما شكر مدربه، وأضاف طائرة ورمزا تعبيريا للعلم الإسباني إلى الرسالة.

ولا يمتلك فابريجاس بعد شهادة التدريب الخاصة من الاتحاد الاوروبي، ليتم اعتباره مدربا رئيسيا، فلعب الدور المدرب أوسيان روبرتس، الذي كان الواجهة، وكان المدرب الإسباني يدير الدفة في رحلة العودة الى الدوري الإيطالي للمرة الاولى منذ موسم 2002- 2003.