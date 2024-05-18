فيديو - الحكم طرد 4 لاعبين ومدد الوقت 15 دقيقة واحتفل مع الفائز !!

بعدما تسبب بفضيحة في فوز سانت جورج بلقب درجة دنيا في هولندا

تم حظر الحكم يان سميت، البالغ 61 عاماً مدى الحياة، بعدما تسبب بفضيحة في فوز سانت جورج بلقب درجة دنيا في هولندا.

وقاد سميت مباراة فاصلة جمعت سانت جورج مع دي فالكن، وطرد للأخير ثلاثة لاعبين وأحد أعضاء الطاقم التدريبي، وأضاف 15 دقيقة على وقت المباراة، حين كان الاول متأخراً بهدف، وأدرك التعادل بواسطة حارس مرماه.

وشوهد سميت لاحقاً وهو يحتفل مع لاعبي سانت جورج، بل وبدا في أحد مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يصعد الى منصة التتويج ويرفع الكأس ويغني ويرقص.