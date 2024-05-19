فيديو - رونالدو حدد بطل الدوري الانجليزي

حضر رونالدو النزال التاريخي بين أوسيك وفيوري في الرياض

إلى جانب مجموعة من الأساطير، حضر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، النزال التاريخي الذي جمع الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري في الرياض في المملكة العربية السعودية.

وأصبح أوسيك، بطل العالم للوزن الثقيل، وأول ملاكم يحمل جميع الأحزمة الأربعة الكبرى للوزن الثقيل في الوقت نفسه، وأول بطل بلا منازع منذ 24 عاماً، بعد فوزه على فيوري، بقرار منقسم من الحُكّام حيث منحه اثنان منهما التفوق (115-112 و114-113) فيما منح الثالث ذلك لفيوري (114-113).

وقبيل النزال، وبعد لقائه مع البرازيلي نيمار، أثناء حوار ضاحك جمع رونالدو مع فرانك وارن، وهو مشجع لأرسنال، قال له "لن تفوز بالدوري".

ويحتل آرسنال، وصافة البريميرليج برصيد 86 نقطة، بفرق نقطتين خلف مانشستر سيتي، قبل جولة واحدة من النهاية، التي يواجه فيها السيتي نظيره وست هام، فيما سيلعب آرسنال ضد إيفرتون، عصر اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة.