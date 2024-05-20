فيديو - الرئيس الكولومبي يتفاعل مع الجمهور التونسي دعماً لفلسطين

نشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تغريدة على منصة إكس

نشر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تغريدة على منصة إكس جاء فيها "عندما يكون مشجعو كرة القدم في أماكن بعيدة جدا عن كولومبيا، مثل تونس، يلوحون بالأعلام الفلسطينية وصورة الرئيس الكولومبي، فذلك لأننا فعلنا شيئا صحيحا، من خلال الوقوف إلى جانب العدالة والوقوف ضد الازدراء".

وجاءت تغريدة بيترو بعدما ابتكر جمهور نادي الترجي التونسي، تيفو رائع حمل عنوان "صنع في غزّة"، وتضمن عبارة "كن الى الجانب الصحيح من القصة"، واستعرض صوراً لقصص من الحرب على فلسطين المحتلة، في موقف متكرر من الجماهير التونسية لقي تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل.

وحملت بعض الجماهير صور الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تقديراً لدعمه وبلاده لقضية فلسطين، وذلك خلال ذهاب الدور النهائي من دوري ابطال افريقيا، والذي انتهى الى التعادل السلبي بين الترجي التونسي وضيفه الاهلي المصري، على الملعب الاولمبي حمّادي العقربي.

وتقام مباراة الاياب بين الاهلي المصري والترجي التونسي في ستاد القاهرة يوم السبت الخامس والعشرين من الشهر الجاري.