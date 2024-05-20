برشلونة يفاوض البلجيكي البالغ من العمر 16 عاماً فقط

يواصل برشلونة البحث في السوق عن اللاعبين الشباب

يواصل برشلونة البحث في السوق عن اللاعبين الشباب، الذين يمكن أن يكونوا مهمين لمستقبل النادي، وأحد الأسماء التي تتصدر هذه القائمة، هو قلب الدفاع البلجيكي جورثي موكيو، الذي يبلغ من العمر 16 عاما فقط، لكنه يلعب في الفريق الأول لنادي جنت.

قبل بضعة أسابيع، تردد في بلجيكا أن برشلونة بدأ اتصالات للتوقيع مع جورثي موكيو، الذي انتهى عقده مع ناديه، ويمكن أن ينضم اليه في انتقال مجاني.

ويوم السبت الماضي، أصبحت الامور واضحة، حيث شهد ملعب يوهان كرويف اجتماعاً بين المدير الرياضي ديكو، وعائلة موكيو ووكلاء اللاعب، سام كاريو وباولو شيافوني، لمواصلة التقدم في احتمال انتقال اللاعب إلى برشلونة.

ويحظى برشلونة باحترام كبير لدى موكيو، ويعتقد أنه يمكن أن يكون لاعبا للحاضر والمستقبل، مكرراً صيغة مشابهة لصيغة المدافع السنغالي ميكايل فاي، الذي لعب في الفريق الرديف بنجاح هذا الموسم، ويمكن أن ينتقل في الموسم المقبل إلى الفريق الأول.

ومع ذلك، فإن لاعب كرة القدم الشاب لديه عروض أخرى من أندية كبيرة في أوروبا، تبدو أفضل من الناحية المالية من برشلونة، وهذا قد يعني أن العملية لن تؤتي ثمارها في نهاية المطاف.

وفي انتظار تحديد مستقبله في الأسابيع المقبلة، بدأ جورثي موكيو يوم السبت الماضي في فوز جنت المدوي على ستاندرد لييج (4-1)، بعد أن شارك في أربع مباريات مع الفريق الأول، حاصداً الثناء على أدائه الجيد.



