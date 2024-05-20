بالصور - هذه هي الفيلا التي اشتراها يورغن كلوب في مايوركا

يبدو أن يورغن كلوب خلق "جنة عائلية بيئية" في جزيرة مايوركا

يبدو أن يورغن كلوب، قد خلق "جنة عائلية بيئية" في جزيرة مايوركا، حيث قام بشراء فيلا، مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني.

وفاجأ مدرب ليفربول، عالم كرة القدم في شباط - فبراير، عندما أعلن أنه سيغادر أنفيلد رود في أيار - مايو بعد تسعة مواسم، على الرغم من بقاء عامين في عقده.

وأشار كلوب، البالغ 56 عاماً، إلى حقيقة أنه "نفد من الطاقة"، وألمح إلى أنه قد لا ينجح أبداً في كرة القدم مرة أخرى.



واشترى كلوب المنزل في جزيرة مايوركا في حزيران - يونيو 2022 مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني (4 ملايين يورو)، من رجل الأعمال والفنان السويسري رولف كني، وقرر إعادة بناء العقار الذي تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع. واشترى كلوب المنزل في جزيرة مايوركا في حزيران - يونيو 2022 مقابل 3.4 مليون جنيه إسترليني (4 ملايين يورو)، من رجل الأعمال والفنان السويسري رولف كني، وقرر إعادة بناء العقار الذي تبلغ مساحته خمسة آلاف متر مربع.



ووفقاً لصحيفة بيلد الالمانية، قام كلوب بتحويل الفيلا إلى منزل منخفض الطاقة، حيث تم ربط أنظمة التدفئة وتكييف الهواء بواسطة جهاز كمبيوتر لضمان بقاء درجة الحرارة في المنزل دون تغيير، بغض النظر عن الطقس الخارجي. ووفقاً لصحيفة بيلد الالمانية، قام كلوب بتحويل الفيلا إلى منزل منخفض الطاقة، حيث تم ربط أنظمة التدفئة وتكييف الهواء بواسطة جهاز كمبيوتر لضمان بقاء درجة الحرارة في المنزل دون تغيير، بغض النظر عن الطقس الخارجي.



وأضافت أن جميع الأجهزة الكهربائية تم تنظيمها أيضا من خلال نظام مركزي، يمكن لكلوب التحكم فيه من هاتفه، وهو يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 75 في المائة، في حين تم تصميم نظام ري جديد متطور للتعرف على الوقت المطلوب. وأضافت أن جميع الأجهزة الكهربائية تم تنظيمها أيضا من خلال نظام مركزي، يمكن لكلوب التحكم فيه من هاتفه، وهو يهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 75 في المائة، في حين تم تصميم نظام ري جديد متطور للتعرف على الوقت المطلوب.



وتم تنسيق الحديقة على يد الشركة التي صممت حديقة فندق "Son Bunyola" الذي يملكه الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، لكن المدرب سيقيم في فندق قريب بانتظار استكمال الاعمال في منزله. وتم تنسيق الحديقة على يد الشركة التي صممت حديقة فندق "Son Bunyola" الذي يملكه الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، لكن المدرب سيقيم في فندق قريب بانتظار استكمال الاعمال في منزله.









