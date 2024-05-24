صورة محمد صلاح تُشعل وسائل التواصل

ربط بعض الجمهور بين مظهر صلاح الجديد والخطوات التالية في مسيرته

نشر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهره في قصة شعر جديدة، حلق فيها معظم شعر رأسه، على عكس المُعتاد.

وربط بعض الجمهور بين مظهر صلاح الجديد والخطوات التالية في مسيرته لجهة البقاء في ليفربول أو مغادرته، بالاضافة الى انضمامه الى معسكر منتخب مصر للمرة الأولى منذ تولي التوأم حسام وإبراهيم حسن مسؤولية تدريب "الفراعنة".

وسخر البعض الآخر، رابطاً بين قصّة الشعر الجديدة والمدرب الهولندي الجديد، أرني سلوت، كونه حليق الشعر، وهو سيتولى تدريب ليفربول مع نهاية الموسم الجاري.



