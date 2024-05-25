فيديو - بشكتاش بطل الكأس والعنف سيد الموقف في اسطنبول

حقق لقبه الحادي عشر في بطولة كأس تركيا

تغلب بشكتاش بصعوبة على طرابزون سبور (3-2)، يوم أول أمس الخميس، ليحقق لقبه الحادي عشر في بطولة كأس تركيا.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب أتاتورك الأولمبي أداء مذهلا من النسور السود، حيث انتزعوا الفوز بأهداف الجزائري رشيد غزال والتركي صالح أوشان والليبي المعتصم المصراتي.

وأعاد اللقب الفرح إلى جماهير بشكتاش بعد موسم مليء بالتحديات، حل فيه الفريق خامساً في الدوري التركي الممتاز، وتوّج الغريم غلطة سراي بطلاً.

لكن ذلك لا يعني أنّ الأمور سارت على ما يرام، إذ يبدو أنّ أعمال الشغب قد أصبحت جزءاً لا يتجزّأ من كرة القدم التركية، فقد انتشر مقاطع فيديو توثق اعتداءات جماهير بشكتاش على جمهور الفريق المنافس في شوارع اسطنبول، حيث حصل تضارب بالعصي وبالأسلحة البيضاء.