فيديو وصور - ايرلندا تحتفي بسيدات فلسطين في مباراة تاريخية

من النادر، حتى في فلسطين، أن نرى هذا الاحتفال الصريح بالأمة الفلسطينية العربية

"إنها بالطبع أكثر بكثير من مجرد لعبة"، قال مات ديفاني، رئيس نادي بوهيميان، عن المباراة التاريخية التي جمعت فريقه الايرلندي مع منتخب فلسطين.

وعند الدخول إلى "داليماونت" ورؤية بحر الأعلام الفلسطينية والكوفيّات واللافتات المصنوعة منزليا، كان الجو يعج بهدف واحد "تحرير فلسطين".



ومع انطلاق مراسم ما قبل المباراة، غنى الفنان الفلسطيني - الأيرلندي رويسين الشريف النشيد الوطني لفلسطين في أداء مؤثر للغاية، ثم غنت رادي بيت أيضاً، ووقف الجميع دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا القمع الإسرائيلي. ومع انطلاق مراسم ما قبل المباراة، غنى الفنان الفلسطيني - الأيرلندي رويسين الشريف النشيد الوطني لفلسطين في أداء مؤثر للغاية، ثم غنت رادي بيت أيضاً، ووقف الجميع دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا القمع الإسرائيلي.



ومن النادر، حتى في فلسطين، أن نرى مثل هذا الاحتفال الصريح بالأمة الفلسطينية العربية، وفي الذكرى ال76 للنكبة، ليكون الأمر استثنائيا. ومن النادر، حتى في فلسطين، أن نرى مثل هذا الاحتفال الصريح بالأمة الفلسطينية العربية، وفي الذكرى ال76 للنكبة، ليكون الأمر استثنائيا.



وفاز منتخب فلسطين للسيدات على مضيفه فريق بوهيميان الإيرلندي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "داليمونت بارك" في دبلن. وفاز منتخب فلسطين للسيدات على مضيفه فريق بوهيميان الإيرلندي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "داليمونت بارك" في دبلن.