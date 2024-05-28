فيديو - طائرات من دون طيار ترسم حركات ماورو إيكاردي

خلال احتفالات غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز

خلال احتفالات غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز، تم استخدام طائرات من دون طيار "درونز"، وإعادة الحركة التي يقوم بها النجم الارجنتيني ماورو إيكاردي، وبشكل لا يصدق على الاطلاق.

وحصد غلطة سراي لقب الدوري التركي الممتاز، بعد أن تصدّره بإجمالي 102 نقطة، مستفيداً من فوزه في الجولة الاخيرة على مضيفه قونيا سبور (3-1)، ليحتفظ بفرق النقاط الثلاث عن فنربهشة الذي سحق ضيفه اسطنبول سبور (6-0).

واستعاد ايكاردي نفسه وحسّه التهديفي في الدوري التركي، حيث تصدّر الهدّافين برصيد 24 هدفاً، بفرق ثلاثة عن البوسني إيدين دجيكو، لاعب فنربهشة.