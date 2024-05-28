فيديو - ميسي يُلقّن ويل سميث ومارتن لورانس درساً

أعطى نجم إنتر ميامي واحدة من مفاجآته للممثلين الشهيرين

أعطى نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي واحدة من مفاجآته للممثلين الشهيرين ويل سميث ومارتن لورانس، حيث قدم أداءً في مقطع فيديو انتشر على انستغرام، يستحق عليه نيل الجوائز في عالم التمثيل.

وكان سميث ولورانس، النجمان المشاركان في الفيلم الناجح Bad Boys، في ميامي قبل إصدار الجزء الجديد الرابع من السلسلة بعنوان (Bad Boys: Ride or Die)، والذي تدور أحداثه في المدينة الأميركية، وسيكون في دور العرض في جميع أنحاء العالم في الخامس من تموز - يوليو.

ووضع ملك جنوب فلوريدا الجديد، النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بصمته على الفيلم، إذ ظهر سميث ولورانس في الفيديو، في فناء يطل على أشجار النخيل والمياه، وكرة قدم نيون على الأرض، وكان الاول يشير الى وجهة التسديد.

يدخل بطل كأس العالم الإطار، ودون أن يقول كلمة واحدة، يتجه الى الكرة، ويسددها تماماً نحو الكاميرا التي تسجل المشهد، سارقاً الأضواء من النجمين.