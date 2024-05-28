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تصرف مثير للجدل من فاسكيز .. أزال التغريدة واعتذر

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تصرف مثير للجدل من فاسكيز .. أزال التغريدة واعتذر
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كرة القدم

2024-05-28 | 00:13
تصرف مثير للجدل من فاسكيز .. أزال التغريدة واعتذر

أثار لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز الكثبر من الجدل

أثار لاعب ريال مدريد لوكاس فاسكيز الكثبر من الجدل بعد أن نشر تغريدة مع اثنين من الرموز الضاحكة، بعد وقت قصير من إعلان لويس دي لا فوينتي قائمة منتخب إسبانيا الأولية للمشاركة في بطولة اليورو المرتقبة، واستبعاد اللاعب منها.
واستغل فاسكيز "يوم الإعلام" في دوري أبطال أوروبا، قبل المباراة النهائية بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، ليدّعي أنّ لا علاقة لتغريدته بقائمة اللاعبين الـ29 الذين تم استدعاؤهم لبطولة أوروبا، وأنها كانت رداً على تغريدة لا علاقة لها بأي شكل بالمنتخب.
وأعرب فاسكيز عن كامل دعمه للمنتخب الوطني، وقام بحذف تغريدته بسبب الانتقادات التي تعرّض لها، إذ تمّت مقارنة ردة فعله بردّة الفعل الايجابية للاعب توتنهام بيدرو بورو المستبعد من قائمة دي لا فوينتي، والذي قال "كُنت مُتحمساً لتمثيل بلدي في اليورو وكان حُلماً لم يتحقق، كل الدعم لبلدي للفوز باللقب".
وسيقوم المدرب باستبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة، إذ إنّ العدد الاقصى المسموح به هو 26 لاعباً، لكن المدرب سينتظر إلى ما بعد نهائي دوري الأبطال لحسم قراره.

تصرف مثير للجدل من فاسكيز .. أزال التغريدة واعتذر

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

لوكاس فاسكيز

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