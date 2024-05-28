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فيديو - من فرص معدومة الى منصة التتويج واحتفالات مجنونة

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فيديو - من فرص معدومة الى منصة التتويج واحتفالات مجنونة
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كرة القدم

2024-05-28 | 00:14
فيديو - من فرص معدومة الى منصة التتويج واحتفالات مجنونة

تعادل كلوب بروج مع ضيفه سيركل بروج في آخر جولة من المرحلة الثانية من الدوري البلجيكي، وحصل على نقطة رفعت رصيدة إلى 49، متساوياً مع ملاحقه يونيون سانت جيلواز، متفوقاً عليه بفرق الأهداف.
وتوج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي، في تحوّل مثير للموسم، اذ كان بعيداً عن المنافسة في المرحلة الاولى من الدوري، الذي تصدره سان جيلواز بـ70 نقطة، وخلفه أندرلخت بـ63 ثم أنتويرب بـ52 نقطة، بينما كان كلوب بروج رابعاً برصيد 51 نقطة.
ولم يخسر كلوب بروج أي من المباريات العشرة التي خاضها في هذه المرحلة الثانية، إذ فاز في سبع مباريات وتعادل في ثلاثة، الأمر الذي مكّنه من الظفر باللقب التاسع عشر له في الدوري في تاريخه.
وما إن أطلق حكم المباراة صافرة النهاية حتى نزل المشجعون إلى أرضيّة الملعب للاحتفال بجنون بلقب كان بعيد المنال قبل أن يصبح واقعاً أفرح الألاف من عشاق النادي.
 
 

فيديو - من فرص معدومة الى منصة التتويج واحتفالات مجنونة

رياضة

كرة القدم

كلوب بروج

الدوري البلجيكي

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