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القضاء برأ برشلونة في "قضية نيغريرا"

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القضاء برأ برشلونة في &quot;قضية نيغريرا&quot;
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كرة القدم

2024-06-01 | 02:01
القضاء برأ برشلونة في "قضية نيغريرا"

أوضح حكم قضائي جديد لصالح برشلونة أنّ النادي لن يواجه اتهامات

أوضح حكم قضائي جديد لصالح برشلونة أنّ النادي لن يواجه اتهامات بالرشوة في ما يسمى بـ"قضية نيغريرا".
وتنبع الاتهامات من مدفوعات نالها مسؤول تحكيمي سابق، هو خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، وقال كل من النادي والمسؤول إنهما لم يخالفا أي قوانين، وأنّ المدفوعات كانت مقابل تقارير مكتوبة حول أداء الحكّام، وقد اراد القاضي خواكين أغيري لوبيز مقاضاة برشلونة بتهمة الرشوة بسببها، لكن المحكمة حكمت ضده.
وقال النادي في بيان "يودّ نادي برشلونة أن يعرب عن رضاه التام عن القرار الذي أصدرته محكمة برشلونة بقدر ما يؤكّد الدفاع الذي قدّمه ويرفض فرضيّة جريمة الرشوة المزعومة. نحن لا نزال على قناعتنا بأن العدالة ستسود ويمكن توضيح الأحداث المتعلٍقة بلائحة الاتهام هذه بشكل قاطع، ممّا يدل على براءة النادي المطلقة".
وسيظلّ القاضي لوبيز قادراً على متابعة اتهامات أخرى ضد برشلونة بشأن الفساد وخيانة الأمانة والسجلات التجارية المزيّفة، لكنه اعترف بأنه لم يجد أي دليل على أنّ نيغريرا دفع للحكام للتأثير على نتائج المباريات.
 
القضاء برأ برشلونة في "قضية نيغريرا"

رياضة

كرة القدم

نيغريرا

برشلونة

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