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ماذا يجري على طاولة برشلونة وجيرونا من تفاهمات؟

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ماذا يجري على طاولة برشلونة وجيرونا من تفاهمات؟
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كرة القدم

2024-06-03 | 06:46
ماذا يجري على طاولة برشلونة وجيرونا من تفاهمات؟

تجري محادثات واسعة لمحاولة التوصل إلى اتفاق

تجري محادثات واسعة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من اللاعبين بين ناديي برشلونة وجيرونا في اسبانيا. 
ويبدو جيرونا مهتماً بالإبقاء على المعارين من برشلونة إيريك غارسيا (23 عاماً) وبابلو توري (21 عاماً) واستعادة أوريول روميو، فيما يريد العملاق الكاتالوني الابقاء على باو فيكتور (22 عاماً) المُستعار من خلال عقد نهائي قيمته ثلاثة ملايين يورو.
فتح الناديان اتصالات، ويبدو أنهما على وشك حل اللغز الاقتصادي، الإعارة أو الانتقال، ويقال ان لديهما الكثير للحديث عنه، في ظل المصالح المتبادلة القائمة.  
لا يريد برشلونة استمرارية أوريول روميو (32 عاماً)، فيما اقترب المميز أليكس غارسيا أكثر فأكثر من المغادرة إلى باير ليفركوزن، على الرغم من رغبة برشلونة بضمه، فيما يريد إيريك غارسيا، قلب الدفاع مواصلة اللعب في جيرونا، وهم سعداء به.
أما باو فيكتور (22 عاما)، فقد أصبح هداف برشلونة أتلتيك، ويريد برشلونة ممارسة خيار الشراء من خلال دفع شرط الإنهاء البالغ 3 ملايين يورو.
وتردد أن برشلونة يرغب بالتفاوض على التبادلات، ويفكر جيرونا في التعاقد مع السنغالي ميكايل فاي (19 عاما) من جاره الكاتالوني اذا طلب المدرب الالماني هانزي فليك باستعادة ايريك غارسيا.

ماذا يجري على طاولة برشلونة وجيرونا من تفاهمات؟

رياضة

كرة القدم

جيرونا

برشلونة

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