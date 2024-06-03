نجم برشلونة الشاب المطلوب في أرسنال وأندية فرنسية وايطالية

يبدو أن لاعب برشلونة مطلوب بقوة في سوق الانتقالات

يبدو أن لاعب برشلونة ميكايل فاي مطلوب بقوة في سوق الانتقالات، حيث يتلقى النادي اتصالات تسأل عن المدافع المركزي السنغالي في برشلونة أتلتيك.

ومن الواضح أن أرسنال الانجليزي بقيادة المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا في وضع يسمح له بالاقتراب من طلب ضم اللاعب، وتردد أن أندية من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا ترغب في الامر نفسه.

سيكون القرار الأخير بيد المدرب الالماني هانزي فليك، وأوضحت مصادر من نادي برشلونة لصحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي رفض عرضاً من لنس الفرنسي.

من جهة اللاعب، فهو لم يعد يخطط للاستمرار في برشلونة أتلتيك، وقد التقى وكلاؤه مع ديكو، المدير الرياضي قبل شهر، لمناقشة مستقبله، علماً أنه وقع لبرشلونة الصيف الماضي لمدة أربعة مواسم مقابل مليوني يورو، مع فسخ عقد يصل الى 400 مليون يورو.



