بعد رونالدو .. ميسي يطُلق مشروب الطاقة " Mas "

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني في مشروع تجاري جديد

شرع لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما) في مشروع تجاري جديد من خلال دخول عالم صناعة المشروبات.

وإطلق ميسي مشروب الطاقة الخاص به، المسمى Mas +، ويأتي بعد بضعة أشهر فقط من ابتكار كريستيانو رونالدو مشروبه الخاص المسمى Ursu.

وسيكون المشروب الجديد متاحاً بأربع نكهات، واحدة منها لفتت انتباه المعجبين بشكل خاص "Orange d'Or" أي (البرتقالة الذهبية)، وهو ما يشير بوضوح إلى الكرة الذهبية المرموقة التي فاز بها ميسي ثماني مرات في مسيرته اللامعة.

وتشمل النكهات الأخرى "Miami Punch" و"Berry Copa Crush" و"Limon Lime League"، كما ذكرت وسائل الإعلام أن ميسي يخطط لتأمين مكانة مهمة في صناعة المشروبات العالمية، وهو مسعى من المرجّح أن يستمر حتى بعد اعتزاله كرة القدم.



