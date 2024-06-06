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تعادل بطعم الخسارة للبنان مع فلسطين ووداع "حُلم كأس العالم"

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تعادل بطعم الخسارة للبنان مع فلسطين ووداع &quot;حُلم كأس العالم&quot;
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كرة القدم

2024-06-06 | 13:56
تعادل بطعم الخسارة للبنان مع فلسطين ووداع "حُلم كأس العالم"

لم يُقدّم منتخبا لبنان وفلسطين شيئاً يمكن الاشارة اليه

باستثناء الجمهور الرائع من الجانبين، والذي احتشد في استاد جاسم بن حمد الخاص بنادي السد، في العاصمة القطرية الدوحة، لم يُقدّم منتخبا لبنان وفلسطين شيئاً يمكن الاشارة اليه في المباراة التي جمعتهما في الجولة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم وكأس آسيا.
وعليه، كان من الطبيعي أن تنتهي المباراة سلبية، ما رفع رصيد منتخب فلسطين الى ثماني نقاط في المرتبة الثانية في المجموعة التاسعة، وأهّله مع منتخب استراليا المتصدر الى نهائيات كأس آسيا والى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم.
أما منتخب لبنان فرفع رصيده الى ثلاث نقاط، ولن يفيده الفوز - اذا تحقق - على نظيره البنغلادشي، في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل، اذ تأهلا معاً الى المرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.
انتهى الشوط الاول كما بدأ، حيث لم تُسجّل خطورة تُذكر من المنتخبين، مع أن "الفدائي" كان الأفضل والأكثر حيوية وتبادل للكرات، وصنع فرصة يتيمة خطرة برأسية وسام أبو علي في الوقت الإضافي، في ظل غياب الهوية عن "رجال الأرز" الذي شتت تكراراً، ولم يبن هجمات يمكن الحديث عنها.
ولم يتبدل الأمر في الشوط الثاني، سوى مع تحسّن نسبي للمنتخب اللبناني، قابله تراجع مماثل للمنتخب الفلسطيني، وغياب الفرص وسط الكثير من الكرات العشوائية، سوى في الربع ساعة الأخيرة، من فرصتين تقاسمهما طرفيّ المباراة.
ضغط منتخب لبنان بدءاً من الدقيقة الثمانين، وسط استبسال فلسطيني، وفرصة مثالية ضائعة في الوقت البدل عن الضائع، ومثلها انفرادية فلسطينية، ولم تنفع التبديلات التي اجراها المدرب المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش، لينتهي اللقاء بتعادل بطعم الخسارة لرجال الأرز.
 
 


 
 
تعادل بطعم الخسارة للبنان مع فلسطين ووداع "حُلم كأس العالم"

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