فيديو - عثمان ديمبيلي والبيتزا في غرفة خلع ملابس المنتخب !!

يواصل "الديوك" استعداداتهم لخوض غمار كأس الأمم الأوروبية

لم ينتظر عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان، ثواني قليلة على انتهاء المدرب ديدييه ديشامب من حديثه بعد المباراة التي انتهت الى الفوز ودياً على لوكسمبورغ (3-0) للغوص في البيتزا، في غرفة خلع الملابس الخاصة بالمنتخب الفرنسي.

ويواصل "الديوك" استعداداتهم لخوض غمار كأس الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث تلعب في المجموعة الرابعة الى جانب هولندا وبولندا والنمسا وهي منافستها في اولى المباريات يوم السابع عشر من الجاري.