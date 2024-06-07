فيديو - اللاعب الذي دخل التاريخ .. سمين وفي حال مزرية

No podemos decir que Xisco Nadal haya conservado la buena forma física tras dejar el fútbol. Eso sí, sí podemos decir que la calidad la mantiene, vaya que si la mantiene, y la punta de velocidad.



📽️@VillarrealCF pic.twitter.com/ifRpcXiDpc — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 6, 2024

في الخامس عشر من حزيران - يونيو 2003، دخل تشيسكو نادال تاريخ الدرجة الأولى الاسبانية، عندما أصبح أصغر هداف في تاريخ الليغا، اذ سجل في سن 16 عاما و153 يوما، وهو رقم انتزعه منه إيكر مونيان بعد فترة وجيزة.منذ تلك اللحظة، بدأت المسيرة الاحترافية للاعب، وتوزعت بين فريقي فياريال الأول ثم أندية من الدرجة الثانية على سبيل الاعارة، وإنتهت مسيرته في عام 2018 كلاعب في نادي رودا.مؤخراً، عاد تشيسكو نادال الى الواجهة حين انتشرت لقطات له وهو في حالة بدنية مزرية، حيث يعاني من زيادة الوزن، في بطولة كرة قدم دولية مكونة من سبع لاعبين في ولاية كارولينا الشمالية.