فيديو - اسبانيا تروّج لمنتخبها "لا روخا" بطريقة مُبتكرة

هكذا أعلن منتخب إسبانيا عن قائمته لليورو



باستخدام عائلات اللاعبين وبصوت رافاييل نادال 🎙️🇪🇸pic.twitter.com/D6eXXFnqc8 — GOAL Arabia (@GoalAR) June 7, 2024

لم يتبق على بطولة أوروبا 2024 سوى أيام قليلة، حيث تواصل المنتخبات وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلاتها المكوّنة من 26 لاعباً للبطولة.وفي السياق، أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفنّي لمنتخب إسبانيا، عن اختياراته التي تضمّ مواهب عالية المستوى مثل رودري لاعب مانشستر سيتي، وثنائي برشلونة بيدري ولامين يامال.وتوفر الإعلانات الترويجية للمنتخبات فرصة رائعة للإبداع، وقدّم الإعلان الإسباني الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إشادة مؤثرة بكل لاعب على حدة، وقد صدر بصوت أسطورة التنس رافايل نادال، بمشاركة عائلات اللاعبين.وجاءت عبارات "حفيدنا أوناي سيمون" و"والدنا خيسوس نافاس" و"ابني رودري هيرنانديز" بمثابة أمثلة قليلة من المؤكد أنها ستشد أوتار القلب ...