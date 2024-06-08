فيديو - 55 ألفاً في استقبال تياغو سيلفا تقدّمهم مارسيلو

عاد المخضرم تياغو سيلفا الى ناديه الأحب فلومينينسي

بعد مسيرة مدوّية في أوروبا، عاد المخضرم تياغو سيلفا، 39 عاماً، الى ناديه الأحب فلومينينسي، ليختم مسلسل نجاحاته الكبير، تماماً كما فعل مارسيلو بعد انجازاته الموصوفة في ريال مدريد.

فبعد بداليته مع نادي بيدرابرانكا (2002-2003) وانتقاله الى جوفنتود (2004) ومنه الى شباب بورتو البرتغالي (2004-2005) ثم دينامو موسكو الروسي (2005-2006)، تحوّل سيلفا بالاعارة الى فلومينينسي، ثم بالتثبيت (2006-2009).

بدأت مسيرة تياغو الاحترافية الحقيقية مع ميلان الايطالي في الفترة من (2009-2012) قبل ان ينتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي (2012-2020) ومنه الى تشيلسي الانجليزي (2020-2024) فالعودة الى فلومينينسي حيث كان نحو 55 ألفاً في حفل تقديمه في ميدان الفريق.