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ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

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ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟
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كرة القدم

2024-06-10 | 01:54
ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

لا يحصل اللاعبون الذين يشاركون في كأس أوروبا على مبلغ ثابت من المال

لا يحصل اللاعبون الذين يشاركون في كأس أمم أوروبا، على مبلغ ثابت من المال، كما أنّهم لا يتلّقون راتباً من اتحاداتهم الوطنية، كما هو الحال مع أنديتهم، لكنهم يحصلون على أموال مقابل اللعب في البطولة.
ومن المعتمد توصّل اللاعبين في المنتخبات الـ24 إلى اتفاق مع اتحاداتهم للحصول على أموال مقابل اللعب في البطولة، بالاستناد الى بدل الإقامة اليومي وفقاً لعدد الأيام التي يقضيها اللاعب "بعيداً عن المنزل"، أو المكافآت بناء على الأداء، حيث سيحصل كل لاعب ألماني مثلاً على 400 ألف يورو إذا فازوا باللقب.
كم من المال تكسب المنتخبات الوطنية في بطولة أوروبا؟ 
سيكون المبلغ المخصص لكل منتخب بحسب درجة تأهله الى الأدوار التالية في يورو 2024، تماماً كما كان الأمر عليه في "يورو 2020"، بإجمالي 331 مليون يورو، موزعة على النحو التالي:
لمجرد المشاركة: 9.25 مليون يورو.
مكافأة كل مباراة: مليون يورو للفائز و500 ألف يورو لكل منتخب في حال التعادل.
التأهل إلى دور الـ16: 1.5 مليون يورو.
التأهل إلى ربع النهائي: 2.5 مليون يورو.
التأهل إلى نصف النهائي: 4 مليون يورو.
الوصيف: 5 مليون يورو.
البطل: 8 مليون يورو 
وبمعنى آخر، فإن الحد الأقصى لمبلغ المال الذي يستطيع بطل اليورو الحصول عليه هو 28.5 مليون يورو.

ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

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يورو 2024

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