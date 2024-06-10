ليفربول يستغني عن "ميسي بولندا" فما هي قصته؟

أطلق ليفربول سراح اللاعب الملقب بـ"ميسي بولندا"

أطلق ليفربول سراح اللاعب الذي كان يلقب بـ"ميسي بولندا"، إلى جانب تسعة لاعبين آخرين، في خطوة تلت مغادرة المدرب الألماني يورجن كلوب أنفيلد رود، ولكن دون أن ترتبط بها.

قدم نادي الميرسيسايد قائمته المحتفظ بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد رحيل العديد من اللاعبين الكبار ولاعبي الأكاديمية، وفي طليعتهم جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وسواهم.

كما سيغادر النادي عدد من الشباب، بما في ذلك موهبة تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت لغزاً للمشجعين، نظرا للضجة التي رافقت وصولها، حيث انضم ماتيوس موسيالوسكي إلى النادي في صيف العام 2020 من SMS Lodz البولندي، حيث سجل 133 هدفا في 88 مباراة على مستوى الشباب.

اكتسب اللاعب بفضل انطلاقاته ومراوغاته لقب "ميسي البولندي"، وكانت إحصائياته هائلة على مستوى الأكاديمية، وشارك في عدة مناسبات مع الفريق الاول والفئات العمرية، دون أن يكون قادرا على ترك انطباع أكبر على مستوى الفريق الأول.



