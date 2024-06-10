الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

ليفربول يستغني عن "ميسي بولندا" فما هي قصته؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ليفربول يستغني عن &quot;ميسي بولندا&quot; فما هي قصته؟
A-
A+

كرة القدم

2024-06-10 | 01:55
ليفربول يستغني عن "ميسي بولندا" فما هي قصته؟

أطلق ليفربول سراح اللاعب الملقب بـ"ميسي بولندا"

أطلق ليفربول سراح اللاعب الذي كان يلقب بـ"ميسي بولندا"، إلى جانب تسعة لاعبين آخرين، في خطوة تلت مغادرة المدرب الألماني يورجن كلوب أنفيلد رود، ولكن دون أن ترتبط بها.
قدم نادي الميرسيسايد قائمته المحتفظ بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد رحيل العديد من اللاعبين الكبار ولاعبي الأكاديمية، وفي طليعتهم جويل ماتيب وتياجو ألكانتارا وسواهم.
كما سيغادر النادي عدد من الشباب، بما في ذلك موهبة تبلغ من العمر 20 عاماً، كانت لغزاً للمشجعين، نظرا للضجة التي رافقت وصولها، حيث انضم ماتيوس موسيالوسكي إلى النادي في صيف العام 2020 من SMS Lodz البولندي، حيث سجل 133 هدفا في 88 مباراة على مستوى الشباب.
اكتسب اللاعب بفضل انطلاقاته ومراوغاته لقب "ميسي البولندي"، وكانت إحصائياته هائلة على مستوى الأكاديمية، وشارك في عدة مناسبات مع الفريق الاول والفئات العمرية، دون أن يكون قادرا على ترك انطباع أكبر على مستوى الفريق الأول.

ليفربول يستغني عن "ميسي بولندا" فما هي قصته؟

رياضة

كرة القدم

ماتيوس موسيالوسكي

ليفربول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها
ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

اقرأ ايضا في كرة القدم

وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها
01:56

وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها

كان إيزاك البالغ 21 عاماً أحد أبرز نجوم المباراة ومنتخب أيسلندا

01:56

وُلد في انجلترا ولعب ضدّها في معقلها ويمبلي .. وهزمها

كان إيزاك البالغ 21 عاماً أحد أبرز نجوم المباراة ومنتخب أيسلندا

ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟
01:54

ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

لا يحصل اللاعبون الذين يشاركون في كأس أوروبا على مبلغ ثابت من المال

01:54

ما هي الأموال التي ستحصل عليها المنتخبات في يورو 2024؟

لا يحصل اللاعبون الذين يشاركون في كأس أوروبا على مبلغ ثابت من المال

فيديو - لماذا حمل أليسون بيكر الرقم 110 بدل الرقم 1؟
01:28

فيديو - لماذا حمل أليسون بيكر الرقم 110 بدل الرقم 1؟

خلال المباراة التي انتهت الى فوز البرازيل بصعوبة على المكسيك

01:28

فيديو - لماذا حمل أليسون بيكر الرقم 110 بدل الرقم 1؟

خلال المباراة التي انتهت الى فوز البرازيل بصعوبة على المكسيك

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024