حادثة تُلطّخ استعدادات ألمانيا لليورو على أرضها

اتخذت استعدادات ألمانيا قبل مباراتها الافتتاحية في بطولة أوروبا 2024 ضد اسكتلندا منعطفاً غير مرغوب فيه خلال حصة تدريبية عامة يوم الاثنين، إذ حصلت مشادة "عنيفة" بين أنطونيو روديجر ونيكلاس فولكروج أمام أربعة آلاف مشجع.وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن روديجر، مدافع ريال مدريد، قام بشدّ فولكروج مراراً وتكراراً خلال التدريبات.وبعد تدخّل "قاس" أدى إلى سقوط فولكروج، "شتم" مهاجم بوروسيا دورتموند زميله في المنتخب، وادّعى تقرير أنه توجه مباشرة نحو مدافع ريال مدريد حيث دفعا بعضهما البعض، وتدخل مساعد المدرّب ساندرو فاغنر لفصل الثنائي.وحصل الحادث قبل أيام فقط من المباراة الافتتاحية ليورو 2024، عندما تواجه ألمانيا المضيفة اسكتلندا في أليانز أرينا.