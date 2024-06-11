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فيديو - هذا هو أنجيلو ستيلر المطلوب في برشلونة

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فيديو - هذا هو أنجيلو ستيلر المطلوب في برشلونة
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كرة القدم

2024-06-11 | 01:49
فيديو - هذا هو أنجيلو ستيلر المطلوب في برشلونة

انتشرت شائعات تربط اللاعب أنجيلو ستيلر بالانتقال إلى نادي برشلونة

انتشرت شائعات تربط اللاعب أنجيلو ستيلر بالانتقال إلى نادي برشلونة .. وستيلر هو لاعب ألماني، يبلغ من العمر 23 عاماً، ويلعب في منتصف الملعب كلاعب ارتكاز، ويمتاز بذكائه ودقة تمريراته وتدخلاته القوية غير العنيفة، وقراءته للميدان وقدرته على التحكم بالكرة بمثاليّة  
لاعب خط وسط شتوتغارت، وصيف الدوري الالماني، هو أحد أقوى لاعبي خط الوسط في العالم برأي الكثير من المتابعين، وقد شارك مع ناديه في 32 مباراة في "البوندسليغا" في الموسم الماضي.
وخلال الموسم، سجّل ستيلر هدفاً ومنح خمس تمريرات حاسمة ولم يتلقّ أي بطاقة حمراء، وكان هانزي فليك، مدرب برشلونة الحالي، مسؤولاً عن إطلاق أنجيلو في الفريق الأول لبايرن ميونيخ.
 
 
فيديو - هذا هو أنجيلو ستيلر المطلوب في برشلونة

رياضة

كرة القدم

أنجيلو ستيلر

برشلونة

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