برشلونة قدّم عرضه الأول لجناح باير ليفركوزن

بناء على طلب المدرب الجديد هانزي فليك

ذكرت صحيفة سبورت أنّ نادي برشلونة قدّم عرضه الأوّل للاعب الهولندي جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن، بناء على طلب المدرب الجديد هانزي فليك.

وعلى الرغم من القيود المالية المستمرة على النادي، قالت الصحيفة أنّ النادي الكاتالوني اقترح عرضاً ضعيفاً مقارنة مع تقييم السوق اللاعب، والبالغ 50 مليون يورو وفق ترانسماركت.

ويُزعم أنّ ليفركوزن قد يكون على استعداد للنظر في مسألة تبادل اللاعبين في المقابل، بعد أن أبدى اهتمامه بضمّ أنسو فاتي الذي يميل إلى رفض أي تحرك قبل فترة ما قبل الموسم.

وعلى الرغم من ولادته في أمستردام، انضم فريمبونج إلى مانشستر سيتي في سن التاسعة، وقضى ما يقرب من عقد من الزمان في صفوف الشباب في النادي.

وبعد تألق كبير في سلتيك، لمع نجمه كجناح مهاجم في فريق ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو، حيث أنهى موسم 2023-24 برصيد 14 هدفاً و 12 تمريرة حاسمة، علماً أن شائعات أخرى ربطته برغبة مانشستر سيتي في العودة إلى صفوفه.



