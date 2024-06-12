جود بيلينجهام وكيم كارداشيان وشراكة من نوع خاص

كانت نجمة تلفزيون الواقع قد أطلقت سكيمز للرجال

أصبح جود بيلينجهام الوجه الجديد لماركة الملابس الداخلية الخاصة بكيم كارداشيان والتي تحمل اسم SKIMS.

وظهر لاعب خط الوسط، الذي يعتقد أنه يكسب 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في ريال مدريد، في إعلان جديد يروج لمجموعة الملابس الداخلية للشركة.

وفي الفيديو الترويجي، أمكن رؤية جود وهو يرتدي ملابس داخليّة باللون الرمادي الداكن، ويقول "أنا جود بيلينجهام، الجميع يرتدون سكيمز"، أما وصف الفيديو فيقول "قبل بطولة أوروبا، يرتدي لاعب إنجلترا الذي حطم الرقم القياسي ملابسنا الداخلية الرجالية".

وكانت نجمة تلفزيون الواقع قد أطلقت سكيمز للرجال في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، حيث وسعت علامتها التجارية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار مع مجموعتها الجديدة بمساعدة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار.

كما وقّع جود عقداً متعدد السنوات مع مشروب Lucozade الرياضي وسيكون بمثابة وجه الحملة التلفزيونية الجديدة للعلامة التجارية التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات، وأصبح اللاعب أحدث رياضي يعمل بشكل وثيق مع الشركة.







