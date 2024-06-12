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صور وفيديو - ريس جيمس من كرة القدم الى عالم نظافة وبوّاب !!

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صور وفيديو - ريس جيمس من كرة القدم الى عالم نظافة وبوّاب !!
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كرة القدم

2024-06-12 | 03:10
صور وفيديو - ريس جيمس من كرة القدم الى عالم نظافة وبوّاب !!

خرج بصفة بواب يمسح الأرض مرتديا بدلة زرقاء داكنة

اختار المصمم دوني نهمياس المقيم في كاليفورنيا، النجم الانجليزي ريس جيمس، ظهير تشيلسي، للسير على مدرج SS25 الخاص به، جنبا إلى جنب مع جن كيلي ولاندون باركر.
استلهمت مجموعة "Physical Education" من طفولة نهمياس في كاليفورنيا، فحولت مركزا ترفيهيا في لوس أنجلوس إلى صالة ألعاب رياضية في المدرسة الثانوية، مع الملابس الرياضية المستوحاة من مشاهد التزلج وركوب الأمواج وكرة السلة.
آداء جيمس، جعله يأخذ دورا جديدا تماماً، مرتديا بدلة زرقاء داكنة، خرج بصفة بواب يمسح الأرض واضعاً سماعات أذن تتدلى من جيبه، قبل أن يصطدم بدعامة مدرج تقليدية أمام جمهور من النجوم، من آيس كيوب وترافيس باركر ونجم الدوري الاميركي للمحترفين جالين جرين وديانا أوردونيز وسواهم.
 
 
 
 




صور وفيديو - ريس جيمس من كرة القدم الى عالم نظافة وبوّاب !!

رياضة

كرة القدم

دوني نهمياس

ريس جيمس

تشيلسي

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