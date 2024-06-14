فيديو - أديداس تستعيد تاريخ البيتلز بشخصية جود بيلينجهام

نشرت شركة أديداس فيديو ترويجي لكأس أمم أوروبا

نشرت شركة أديداس فيديو ترويجي لكأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق اليوم الجمعة في ألمانيا بمشاركة 24 منتخباً، وهو يحمل اسم "Hey Jude" تيمناً بالنجم الانجليزي جود بيلينجهام، وبأغنية شهيرة عائدة لفرقة البيتلز الشهيرة من أواخر الستينيات.

"Hey Jude"، هي أغنية لفرقة الروك الإنجليزية The Beatles، تم إصدارها كأغنية منفردة في العام 1968، وكانت الإصدار الأول للفرقة على علامة تسجيل آبل، وحققت نجاحا كبيرا في العديد من البلدان حول العالم وأصبحت الأكثر مبيعا لذلك العام في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.