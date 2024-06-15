فيديو - ميسي يتألق بهدفين وتمريرة حاسمة

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الى فوز كبير

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين الى فوز كبير على منتخب جواتيمالا بنتيحة (4-1) في المباراة التي جمعت الطرفين ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا أميركا التي تنطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وسجل ميسي هدفين 12 و77 وصنع تمريرة حاسمة للاوتارو مارتينيز الذي سجل بدوره ثنائية في الدقيقتين 39 (ركلة جزاء) 66.

وتدافع الأرجنتين عن لقبها حيث تخوض مباراتها الاولى الافتتاحية أمام كندا ضمن المجموعة الاولى التي تضم بيرو وتشيلي.