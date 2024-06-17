فيديو - الجماهير الانجليزية تُنشد "البيتلز" على شرف جود

بعد فوز منتخب الاسود الثلاثة الصعب على منتخب صربيا بتوقيع بيلينغهام

بعد فوز منتخب الاسود الثلاثة الصعب على منتخب صربيا (1-0) بتوقيع جود بيلينغهام، في المباراة التي جرت على ملعب فيلتنس آرينا في مدينة غليسنكيرشن، ضمن المجموعة الثالثة، انشدت الجماهير الانجليزية المتجمّعة في المنطقة الحرّة المخصصة للمشاهدة أغنية "هاي جود".

وكانت شركة أديداس قد نشرت فيديو ترويجي لكأس أمم أوروبا 2024 يحمل اسم "Hey Jude" تيمناً بالنجم الانجليزي جود بيلينجهام، وبأغنية شهيرة عائدة لفرقة البيتلز الشهيرة من أواخر الستينيات.

و"Hey Jude"، هي أغنية لفرقة الروك الإنجليزية The Beatlesتم إصدارها كأغنية منفردة في العام 1968، وكانت الإصدار الأول للفرقة على علامة تسجيل آبل، وحققت نجاحا كبيرا في العديد من البلدان حول العالم وأصبحت الأكثر مبيعا لذلك العام في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.





